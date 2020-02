Bugo risponde all’appello di Morgan: “Io non devo chiedere scusa ad Endrigo” – VIDEO

Bugo non ha nessuna intenzione di assecondare la richiesta fatta da Morgan a Live-Non è la d’Urso, i due non facco pace

Pochi giorni fa a Live-Non è la d’Urso Morgan ha lanciato un appello a Bugo dicendo che gli avrebbe chiesto scusa se lui avesse chiesto scusa a Endrigo.

A Un Giorno Da Pecora il cantante ha fatto sapere che dopo aver abbandonato il palco a Sanremo 2020 dovrà affrontare delle conseguenze penali. Ci ha tenuto poi a far sapere che al momento non ha nessuna intenzione di far pace con Morgan e se in futuro vorrà chiedere scusa lo farà in privato e non in televisione.

Bugo ad oggi non vuole rivedere Morgan in televisione. Ha poi aggiunto: “Non si può andare in tv dopo pochi giorni a dire ‘Facciamo pace se chiedi scusa a Endrigo’. Io non devo chiedere scusa ad Endrigo, che non è un patrimonio di Morgan ma dell’umanità.”

Il cantante ha concluso dicendo: “Chiedere una cosa così dopo dieci giorni la trovo una cosa imbarazzante. Inutile che dica che devo chiedere scusa a un idolo, quindi no, non ho nessuna intenzione di farlo.”

Sara Fonte