Gabriel Garko e Gabriele Rossi non si frequentano più? Il gossip – VIDEO

Il rapporto tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi non è più lo stesso da un po’ di tempo? Sembra che i due non si frequentino più

Gabriel Garko e Gabriele Rossi non sono più amici? Come in molti hanno fatto notare, i due non vengono beccati insieme da molto tempo, ciò lascia pensare che non si stiano frequentando più nell’ultimo periodo.

Per molto tempo si è parlato di una presunta relazione amorosa tra loro, l’affascinante attore però ha sempre smentito dicendo che la loro è solo una bellissima amicizia.

A parlare di un allontanamento tra i due anche il settimanale Spy, la nota rivista fa sapere che Gabriele Rossi di recente era alla Balera dell’Ortica a Milano, si divertiva però da solo, con lui non c’era l’amico Gabriel.

Cosa è successo tra Garko e Gabriele Rossi? Davvero hanno messo un punto al loro rapporto? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte