Grande Fratello Vip, la doccia hot di Sara Soldati non passa inosservata

E’ entrata lunedì nella casa del Grande Fratello Vip (assieme a Teresanna Pugliese e Asia Valente) come possibile nuova inquilina del reality ed è sicuramente già tra i personaggi più cercati del web: è Sara Soldati, modella 20enne nata a Bologna di cui si sa poco o niente.

Per certo, si sa che è molto avvenente.

Si sa anche che su di lei sono subito piovute critiche circa il fatto che sia rifatta: qualora lo è, conveniamo con NonSolo.TV, è rifatta assolutamente per bene.

La doccia di Sara Soldati è uno dei momenti più hot della casa?

Un’altra ragione per cui Sara Soldati è divenuta subito gettonatissima è il fatto che è diventata subito protagonista di uno dei momenti più hot della edizione 2020 del reality dedicato a personaggi più o meno noti (ancor più doveroso in questo caso specifico il più o meno).

E dire che in questa edizione i momenti hot non sono mancati, come quello offerto da Rita Rusic.

“Una rilassante doccia pomeridiana”: così il sito del Grande Fratello descrive il momento in cui la bella modella si fa la doccia, per il visibilio degli appassionati del programma (che per loro natura hanno un aspetto voyeur).

Cliccando qui, potete vedere il video per intero (della durata di oltre 3 minuti).