Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 febbraio 2020: i Bilancia devono valutare le persone, lo Scorpione viene aiutato dal Sole

Mercoledì 19 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Avere delle perplessità di tipo professionale potrebbe farti immusonire e arrabbiare. Sarai molto critico e molto polemico in questo periodo, ed è giusto che sia così perché ultimamente il destino non ti ha aiutato molto. Gli Ariete che si lamentano troppo dovrebbero ricordare che per i nati del segno le difficoltà sono fonte di vita: superare gli ostacoli, porti una meta ambiziosa ti aiuta a essere stimolato. Tu non vuoi vivere una vita anonima. Vi lascio con una massima di Honorè de Balzac: “La polemica è il piedistallo delle celebrità“;

Toro. Giornate buone per i sentimenti. Oggi e domani sono due giornate interessanti per tutto quello che ti interessa vivere. Puoi fare una proposta? Falla. Luna, Giove, Saturno e Urano sono tutti in buono aspetto, ma io ricordo sempre che- anche se le stelle sono buone- le cose non cadono dal cielo: per cui, se puoi spingere un evento devi agire;

Gemelli. Il Sole oggi diventa dissonante e questo significa che nelle questioni di lavoro bisogna mantenere la calma. Stai aspettando la primavera per muovere accordi (magari ti è stata fatta una promessa). Hai firmato un accordo preventivo o sai cercando qualcosa che ti porti a lavorare in squadra. Venerdì e sabato puoi recuperare nei sentimenti. Non dimenticare di amare;

Cancro. Tanti pianeti opposti. Non c’è tempo da perdere: metterti contro qualcuno o alimentare delle polemiche non porta da nessuna parte. Credo che tu abbia la necessità di metterti in gioco in settori sconosciuti, di evitare le tensioni e di risvegliare i sentimenti. Venere è complicata da gestire, ma non devi dimenticare che ci sono delle persone che ti vogliono bene. Per te è fondamentale la famiglia e deve essere positivo anche l’ambiente che frequenti. Scegli la persona che ti guarda come se tu fossi unico al mondo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Hai dei dubbi che vanno fugati entro sabato. Se sei a disagio sul lavoro (magari pensi di non essere stato ricompensato adeguatamente), entro metà anno potresti deciderti di andartene e di cambiare. Normale vivere un po’ di tensioni in questi giorni. I rapporti di lavoro e d’amore vanno un po’ rivisti;

Vergine. Sono ore molto importanti. Non devi attendere che le cose arrivino da sole, per cui se hai un progetto devi fare in modo che il progetto parta. Penso che tu debba mettere mano alla tua grande forza interiore per trasformarla in qualcosa di concreto. Adesso è piu’ facile mediare piuttosto che mettersi contro qualcuno. Tu hai una buona autostima e questo ti aiuto. Lanciati in nuove avventure;

Bilancia. Vivi piccole perplessità. Ti fidi degli altri e vuoi bene alle persone che ti stanno attorno. Qual è il tuo difetto? Peccare un po’ di ingenuità. In questo periodo devi capire le persone. Se devi fare una scelta personale aspetta perché arriveranno tempi migliori. Ad aprile avrai le idee piu’ chiare;

Scorpione. Stai combattendo contro qualche fastidio fisico già da qualche tempo, ma ora stanno per arrivare dell soluzioni. Il Sole inizia un transito bello e questo significa che se hai avuto dei problemi personali, di salute, in queste ore si recupera. Certo, bisogna sempre fare riferimento alla propria situazione personale; diciamo che le situazioni di lieve disagio possono iniziare a migliorare. Devi dire sempre quello che pensi: meglio essere chiari, anche in amore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Le relazioni d’amore e d’amicizia possono essere importanti tra giovedì e sabato. Sono ore che favoriscono gli incontri e devi cercare di stare accanto alle persone che ami e che ti interessano. Favoriti viaggi e spostamenti. Una settimana sì, tranne che per la giornata (un po’ sottotono) di domenica;

Capricorno. Ci sarà una forte concentrazione di pianeti nel tuo segno. Ci saranno delle prove da superare. La tua autostima è molto forte e non si manca per te: anzi, tu sai chiaramente che cosa desideri dalla tua vita. In queste 48 ore puo’ nascere un’opportunità o si puo’ sbloccare una situazione ferma da tempo;

Acquario. Stai tornando a massimi livelli. Devi sfruttare le giornate di oggi e domani per chiarire questioni d’amore o per risolvere piccole questioni interiori. In questo periodo stai cercando di cambiare orari e tempi del tuo lavoro perché sei alla ricerca di una spiritualità nuova. Nella vita due cose contano: le radici (la famiglia, le tradizioni, l’esperienza che poi ti consente di andare avanti nella vita) e le ali. L’acquario lo sa fin troppo bene, visto che spesso vola lontano grazie alla sua fantasia e dimentica la realtà;

Pesci. In amore ci sono delle tensioni perché vuoi vivere le tue storie con grande trasporto e vuoi scavare fino in fondo nei pensieri del partner. Ma si puo’ vivere un amore anche in maniera piu’ rilassata. Ci avviciniamo a un fine settimana intrigante, quindi dovresti organizzarti. Il Sole entra nel segno e ti porta qualche gratifica lavorativa. Se vuoi muoverti adesso hai campo libero.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento