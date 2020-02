La sua auto prende fuoco, la star di rugby Rowan Baxter ha perso la vita insieme ai suoi tre figli

Rowan Baxter, star della National Rugby League, ha perso la vita nel rogo della sua vettura. Insieme a lui sono morti anche i suoi tre bambini

Shock nel mondo della National Rugby League. La stella degli All Blacks Rowan Baxter ha perso la vita in un incendio che ha coinvolto la sua automobile e che è avvenuto poche ore fa nei pressi di Brisbane (Australia). Secondo quanto stanno riportando le agenzie stampa straniere, l’automobile su cui viaggiava lo sportivo ha preso fuoco e le fiamme non hanno lasciato scampo né a lui né ai suoi tre bambini, che si trovavano pure in auto.

Rowan Baxter e i suoi figli sono morti in un incendio, con loro c’era anche una donna: è grave

Alle ore 08:30 di oggi (ora locale) alcune persone che vivono nei pressi di Camp Hill (Brisbane, Australia) hanno allertato i soccorsi per via di un terribile incendio che ha portato la via a quattro persone. Le vittime sono Rowan Baxter e i suoi tre figli, tutti e tre ancora bambini (avevano meno di 10 anni di età). Pare che al momento della tragedia i quattro viaggiassero sulla macchina che ha preso fuoco e che con loro ci fosse anche una donna. Quest’ultima sarebbe ferita in modo serio e sarebbe stata trasportata in ospedale per ricevere le necessarie cure del caso.

Rowan Baxter era una stella del rugby e aveva militato anche tra le fila degli iconici New Zeland Warriors.

Rowan Baxter e i suoi figli sono morti in un incendio, il mistero del racconto fatto da un testimone

La dinamica dello scoppio dell’incendio in cui Baxter e i suoi figli hanno perso la vita è tutt’altro che chiara e gli inquirenti stanno ora cercando di fare luce su quanto accaduto. Le problematiche nascono a partire dalla difficile situazione sentimentale vissuta dallo sportivo: pare che Baxter fosse separato dalla moglie e che i due avessero ingaggiato un’aspra lotta legale per ottenere la custodia dei tre figli Laianah, Aaliyah e Trey.

Questa circostanza avrebbe un peso rilevante nel caso in cui fosse confermato un dettaglio che è stato riportato dal Daily Star. Il tabloid inglese ha scritto di una testimonianza che pare sia stata rilasciata direttamente da un ispettore australiano. L’agente avrebbe ascoltato un testimone, il quale ha dichiarato che avrebbe visto uscire una donna dalla macchina in fiamme. La donna avrebbe urlato che Baxter le aveva versato addosso della benzina.

Tuttavia, dal momento che nel pezzo in questione si parla genericamente di una “donna” e non della moglie di Baxter nello specifico, si tratta di ipotesi e testimonianze che la Polizia australiana dovrà attentamente vagliare.

Maria Mento