Skullbreaker Challenge, la nuova sfida social che sta allarmando il mondo – VIDEO

Si chiama Skullbreaker Challenge la nuova sfida social che coinvolge soprattutto i più giovani.

Lanciata su TikTok, la nuova piattaforma social, questa sfida si sta espandendo a macchia d’olio, tanto che sul web cominciano a comparire sempre più video di ragazzi che fanno questo scherzo a persone totalmente ignare di ciò che sta per accadere. La differenza, rispetto alle sfide del passato, sta proprio nel fatto che la vittima non ha la più pallida idea di cosa sta per capitargli.

Come riportato dal quotidiano “La Repubblica”, il gioco consiste nel convincere una terza persona a partecipare ad una specie di salto. Tuttavia, al momento del salto, gli altri due spingono in avanti le gambe del terzo, che cade per terra sbattendo violentemente la schiena.

In Sudamerica il gioco è noto come “Rompecraneos”

Nella maggior parte dei casi lo schianto è davvero molto forte, e il rischio che la vittima batta la testa è molto alto. Non è certo un caso se in Sudamerica questo gioco si è diffuso rapidamente con il nome di Rompecraneos, ovvero “Spacca testa”. Il tutto viene ovviamente ripreso con lo smartphone e pubblicato sui canali social.

Data la pericolosità dello Skullbreaker Challenge, molti genitori hanno espresso tutta la loro preoccupazione per un gioco che potrebbe comportare conseguenze molto serie ai ragazzi e alle ragazze coinvolte.