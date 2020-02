Sondaggi politici, la Lega continua a scendere. Salgono Fratelli d’Italia e PD, male Renzi

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano come la Lega di Matteo Salvini sia un pò in calo dopo la “sbornia” di voti degli ultimi tempi.

Il sondaggio Ixè, mandato in onda dalla trasmissione Carta Bianca (Rai Tre), mostra come il consenso nei confronti del Carroccio sia tra il 27,5 e il 28%, ben lontano da quel 35% della scorsa estate, quando Salvini faceva cadere il primo governo Conte.

E’ la dodicesima settimana consecutiva che la Lega registra una flessione in termini di voti, come riportato anche dal quotidiano “La Repubblica”. Al contrario, continua ad aumentare il consenso il partito di Giorgia Meloni: sempre stando al sondaggio Ixè, Fratelli d’Italia è ormai vicinissima al 13%, subito dietro il Movimento 5 Stelle.

Il PD al 20,5%, Italia Viva si ferma al 3%

I grillini vengono infatti dati al 14,9%, ormai in netta discesa. A quanto pare non sono bastate le dimissioni del capo politico, Luigi Di Maio, ad invertire la tendenza per i pentastellati. In lieve crescita anche il Partito Democratico, che con Zingaretti segretario sembra aver ritrovato una prospettiva.

Il consenso nei confronti dei “dem” sarebbe intorno al 20,5%, con un aumento dello 0,4% rispetto alle ultime rilevazioni. Non riscuote alcun appeal Italia Viva, la formazione politica nata in seguito alla “scissione” operata da Matteo Renzi in seno al PD: solo il 3% dei consensi. Forza Italia è invece al 6,9%.