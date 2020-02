Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 19 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 19 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 19 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “C’est la vie-Prendila come viene”: Max è un wedding planner navigato e logorato, alla vigilia di un matrimonio e di una consegna. L’ultima corvè e’ un ricevimento di nozze nel giardino di un castello del XVII secolo con sposa vaga, sposo pretenzioso, commensali borghesi e un’equipe fedele quanto incompetente. Julien, valletto melanconico innamorato del “bel parlare”, James, animatore de’mode’, Guy, fotografo scroccone, Josiane, amante (im)paziente di Max, Adele, delfina irascibile di Max, Samy, cameriere clandestino, sono alcuni dei membri di una brigata multietnica, occupata a rendere indimenticabile il giorno più bello di Pierre ed Helena. Niente, ovviamente, andrà come previsto e quelli che dovevano sorvegliare la riuscita dell’evento finiranno, loro malgrado, per boicottarlo. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una puntata de “Il cacciatore 2”: nel giorno del suo matrimonio con Giada, Saverio riceve, dal pentito Tony Calvaruso, l’indirizzo della villa dove potrebbe nascondersi Giovanni Brusca. Saverio deve restare lucido e concentrato. In seconda serata, lo show comico “Improvviserai”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma “CR4-La Repubblica delle donne”. A seguire, “Tv Story Superstar – Popcorn Best anni 80”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Chi vuole essere milionario”, seguita dal film “For a good time call”.

Su Italia 1 va in onda il film “Il mistero delle pagine perdute”: Benjamin Franklin Gates dovrà risolvere il mistero dell’assassinio di Abraham Lincoln, grazie al ritrovamento di diciotto pagine di un antico diario. In seconda serata, va il programma calcistico “Pressing”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre su TV8 va in onda una nuova puntata di “Italia’s Got Talent”.

Stasera in TV, la programmazione di mercoledì 19 febbraio 2020

Rai 1

21:20 C’est la vie-Prendila come viene (film)

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Il cacciatore 2

23:30 Improvviserai

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 CR4-La repubblica delle donne

00:30 Tv Story Superstar – Popcorn Best anni 80

Canale 5

21:20 Chi vuole essere milionario

00:30 For a good time call (film)

Italia 1

21:20 Il mistero delle pagine perdute (film)

23:30 Pressing

La 7

21:20 Atlantide

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi