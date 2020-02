Vitello nasce con due teste, le immagini fanno il giro del web

Le immagini di un vitello nato con due teste hanno fatto il giro del web lasciando di stucco chi le ha viste. Il proprietario sta facendo di tutto per farlo sopravvivere.

Non di rado emergono immagini e video di vitelli che presentano rare mutazioni genetiche. Qualche mese fa vi abbiamo parlato della nascita di un vitello dalle fattezze umane in Argentina. Un evento insolito che però qualche mese prima si era verificato anche in India. Sempre nel Paese asiatico si è verificato la settimana scorsa un evento ancora più raro: la nascita di un vitello con due teste.

Com’è possibile vedere dalle immagini che girano sul web, il vitello presenta due paia di occhi, due bocche e due musi, ma un solo paio di orecchie. Anche il corpo è unico e, a differenza di altri casi, non c’è la presenza di arti supplementari. Il cucciolo ha lottato per la sua vita sin dal primo giorno: a causa della conformazione della testa, infatti, non riesce a succhiare il latte dalle mammelle della madre. Così il suo proprietario è stato costretto a nutrirlo con una bottiglia di latte al giorno.

Vitello con due teste, il proprietario: “Spero sopravviva a lungo”

La nascita del vitello con due teste è dovuta ad una rara forma di gemelli congiunti conosciuta come dicephalic parapagus (un caso ogni 100.000). Si verifica quando due feti condividono lo stesso ovulo ed uno dei due viene parzialmente assorbito dall’altro. Solitamente questi gemelli dicefali nascono morti, ma in rare occasioni riescono a sopravvivere al parto. Al di là dell’aspetto inconsueto, questi gemelli solitamente hanno un’aspettativa di vita piuttosto bassa.

Proprio di questo si preoccupa il suo allevatore. L’uomo, residente del villaggio di Paarasalai (India), si è affezionato al nuovo nato ma non gli ha ancora dato un nome poiché è conscio che la sua vita potrebbe essere breve: “Al momento è in buona salute. Spero riesca a vivere a lungo”. Oltre al legame affettivo, la ragione di tanto attaccamento è dovuto alla considerazione che gli indiani nutrono verso questi animali. Le mucche, infatti, sono considerati degli animali sacri e sono protetti dalla legge.