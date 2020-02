Bugo ha cambiato idea su Morgan: “Posso fare pace ma…” – VIDEO

Bugo sembra aver cambiato idea sulla possibilità di riconciliarsi con Morgan, il cantante ha detto che potrebbero fare pace

Bugo è tornato a parlare della sua lite con Morgan ieri a L’assedio, programma condotto da Daria Bignardi su Nove.

Il cantante ha spiegato cosa ha provato sul Palco dell’Ariston, aveva capito subito che c’era qualcosa che non andava. Per lui è stato normale andare via, in quel momento non pensava. Ha poi aggiunto: “Io penso che si possono avere degli screzi, ma fare una cosa del genere…ha sfregiato la mia canzone, un atto che un artista non dovrebbe mai fare“.

Fino a pochi giorni fa Bugo aveva fatto sapere di non avere nessuna intenzione di far pace con Morgan. A quanto pare, però, potrebbe aver cambiato idea. Alla conduttrice ha detto: “Io ho partecipato insieme a Morgan perché credo nell’amicizia. Io posso pure fare pace con Morgan ma, più che altro, lui dovrebbe fare pace con se stesso!“.

Sara Fonte