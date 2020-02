Carola Rackete assolta dalla Cassazione: “Non ci fu reato”

Le ragioni che scagionano la Rackete arrivano lo stesso giorno in cui la Procura di Catania ha depositato all’ufficio del gip la richiesta di fissazione dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti . Da Palazzo Madama è arrivato il fascicolo processuale con il

Il leader leghista è infatti accusato di sequestro di persona e abuso in atti d’ufficio, per cui il presidente dei gip Nunzio Sarpietro dovrà fissare la data dell’udienza.

La Cassazione chiarisce che “una nave non è un luogo sicuro e, tantomeno, il luogo dove si esaurisce l’onere di assistere i naufraghi. Un assunto che è stato violato ripetutamente dalle disposizioni del governo precedente e di questo”.

La portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi chiede che a questo punto si “faccia luce sulla catena di comando per risalire a chi impartì l’ordine di ostacolare l’ingresso in porto della Sea Watch 3″.

Secondo la Linardi siamo “ostaggi del vuoto lasciato nel Mediterraneo Centrale, dove le autorità ignorano le nostre richieste di coordinamento” e non assegnano il porto fino a quando non verrà raggiunto “l’ennesimo accordo ad hoc tra gli stati membri per la redistribuzione dei naufraghi”. Una violazione, conclude Linardi, che “

Per Salvini, tra le motivazioni della Corte, si giustica lo speronamento: “Pare che la Cassazione, nelle motivazioni, dica che Rackete non andava arrestata, che ‘non ha commesso reato perché al comando della nave c’era un maresciallo della Finanza e non un comandante’. Le voglio leggere queste motivazioni”.