Francesca Alotta a Vieni da me: “Ho perso un figlio ed ora combatto contro il cancro”

Ospite a “Vieni da me”, la cantante Francesca Alotta rivela di avere perso un figlio e di avere un cancro.

Questo pomeriggio, il salotto di “Vieni da me”, programma condotto da Caterina Balivo dal lunedì al venerdì su Raiuno, ha ospitato Francesca Alotta, cantante che, nel 1992 insieme ad Aleandro Baldi, ha vinto “Sanremo Giovani” con il celebre brano “Non amarmi”. L’artista si è raccontata a cuore aperto, rivelando aspetti della sua vita che, fino ad oggi, erano rimasti inediti.

Dopo la vittoria a Sanremo, Francesca si è sposata, ma il matrimonio è naufragato ed ha perso un figlio:

“Non era la persona giusta e speravo che cambiasse. Ero innamorata persa, ma purtroppo non sempre si può avere tutto ciò che si desidera. Io aspettavo un figlio e l’ho perso perché avevo scoperto che lui aveva un’altra situazione. In ospedale sono stata lasciata da sola e poi ho deciso di lasciare mio marito”.

E ancora:

“Per me è stato complicato perché io sono nata mamma e ho capito che il mio percorso è essere mamma di più bambini. Quando mio padre è stato male sono andata da Padre Pio e un sacerdote mi ha detto che, forse, la mia strada era aiutare gli altri ed è quello che faccio”.

Francesca Alotta: “Sono stata vittima di stalking”

Continuando a parlare della sua vita sentimentale, Francesca ha raccontato di avere avuto un compagno che, durante la sua partecipazione al reality show “Music Farm”, le svuotò il conto cointestato e di essere stata vittima di stalking da parte di un altro uomo:

“Quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare”.

Oggi, la cantante sta combattendo la battaglia più dura della sua vita: quella contro il cancro:

“E’ l’ennesima battaglia, quando rischi la vita capisci quanto è preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia”.

Maria Rita Gagliardi