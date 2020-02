Grande Fratello Vip cambia giorno: per due settimane andrà in onda il mercoledì – VIDEO

Il Grande Fratello Vip non si scontrerà con Il Commissario Montalbano, la messa in onda del lunedì è stata spostata al mercoledì

Nuovi cambiamenti sono stati annunciati in merito all’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Per due settimane il reality non andrà più onda di lunedì, la diretta è stata infatti spostata al mercoledì sera. Il motivo? Per evitare che si scontri con Il Commissario Montalbano e diminuisca gli ascolti fatti fino ad ora.

Il cambiamento è previsto nei giorni 11 e 18 marzo. A rivelare la novità ci ha pensato Bubino Blog. Dal 23 marzo il Grande Fratello Vip tornerà in onda di lunedì.

Dal 28 febbraio andrà in onda il Serale di Amici 19, proprio per questo il GF Vip non andrà più in onda due volte a settimana, ci sarà infatti un solo appuntamento a settimana.

Sara Fonte