Guardia di sicurezza sente la voce di un bambino, dai video della sorveglianza appare una figura

Una guardia di sicurezza ha sentito la voce di un bambino in una scuola deserta, dal filmato della sorveglianza si vede una figura inquietante che percorre i corridoi.

Sorvegliare un edificio deserto, specie nel corso della notte, può essere un lavoro stressante e al contempo noioso. Potrebbe capitare, dunque, che dopo aver passato tutto il turno di sorveglianza in piena solitudine, la stanchezza giochi brutti scherzi. Questo è quello che deve aver pensato la polizia quando una guardia di sicurezza armena li ha chiamati per un’emergenza. L’uomo ha sentito la voce di un bambino all’interno di una scuola deserta, pensava dunque che questo fosse imprigionato da qualche parte e che fosse in pericolo. Le investigazioni, però, non hanno condotto a nessun risultato. Pare infatti che gli agenti abbiano portato via un oggetto dalla scuola, ma non è specificato di cosa si trattasse (forse qualcuno gli ha fatto uno scherzo?).

La guardia di sicurezza, però, era sicura di quanto aveva sentito ed è andata a controllare i video della sorveglianza per capire se qualche bambino fosse entrato nonostante fossero le 6 di domenica mattina. Proprio dai filmati l’uomo avrebbe trovato la prova che cercava, anche se questa sarebbe decisamente più inquietante di quanto pensasse. Nel filmato, pubblicato su Youtube dal canale ‘The Hidden Underbelly‘, si vede una figura bianca che entra ed esce da una porta chiusa.

Fantasma nelle immagini di sicurezza?

Trattandosi di un canale tematico riguardante misteri e fatti paranormali è logico che l’amministratore sia convinto che il filmato dimostri l’esistenza di fantasma intrappolato nella scuola armena. Presentando il video spiega il perché la guardia di sicurezza abbia deciso di pubblicare online il video e suggerisce che l’apparizione a schermo non possa essere frutto di un bug della telecamera. I fan della pagina sono concordi con l’affermare che nell’istituto c’è un fantasma, uno di loro scrive: “Wow, questo filmato mi ha fatto correre un brivido lungo la schiena. C’è davvero qualcosa là“. Un altro fa un ulteriore passo in avanti esponendo una tesi sul perché queste presenze escano da porte chiuse: “Assurdo come queste apparizioni sembrino gravitare sempre attorno a portoni. E’ come se fossero sorte di portali per altre dimensioni?”.