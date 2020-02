Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 febbraio 2020: il Sagittario deve parlare chiaro sul lavoro, il Capricorno deve pensare a stare bene

Giovedì 20 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giornata un po’ particolare questa di oggi. Si avverte la pesantezza già avvertita da martedì in avanti. Hai anche dei pianeti dissonanti e questo significa che devi risolvere qualche piccolo problema o che non sei contento del lavoro che stai facendo. Per ora devi sapere che non cambierà nulla: non è possibile, e questo ti porta a vivere delle tensioni. L’attesa è necessaria in amore;

Toro. Il Sole è tornato favorevole. Da qui a un mese potresti fare delle grandi scelte e spingere una persona a portare avanti un grande progetto. I Toro che hanno dei dubbi si fermano a riflettere, mentre quelli che hanno troppe certezze rischiano di sbagliare. Meglio avere dei dubbi perché superandoli arriveranno delle conferme;

Gemelli. Il Lavoro risente ancora situazioni non proprio positive che ti hanno interessato lo scorso anno. Anche il denaro è coinvolto in questa lenta fase di recupero. Il consiglio, per ora, è quello di allontanarti da tutto quello che ti rende triste. Hai bisogno di serenità. Se stai con la stessa persona con ci stavi lo scorso anno significa che vivi in una coppia forte. Penso che ne abbiate passate di tutti i colori. Adesso è essenziale risolvere i problemi di coppia: puoi tranquillamente portare avanti nuove sicurezze;

Cancro. Non posso dire che queste giornate siano entusiasmanti. Hai anche dovuto affrontare una spesa imprevista. Non sei molto sicuro di te e anche dal punto di vista professionale ci sono delle tensioni. Recitava Giacomo Leopardi: “Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano, perché apre delle possibilità, non certezze. Perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito“. Ma a tutto c’è un limite! Siccome pare che ci siano troppe incertezze, che tu sia costretto a dire “forse” anche se non vorresti, è normale che un po’ di tensione si faccia sentire.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Da oggi a sabato vivrai tre giorni da combattente. Combattere e vincere è la tua missione. Per combattere devi avere una battaglia in corso. Ma ne hai? Pare che al momento tutto sia demotivante, e che tu sia demotivato. Entro primavera si potrà concludere una questione di lavoro che ti ha soddisfatto a metà. Proprio perché tu non sai vivere nella mediocrità, qualora ti rendessi conto che non ci sono sbocchi dovresti iniziare a fare qualcosa di bello per te stesso. Magari dedicandoti a un’attività che ti piaccia e ti gratifichi (musica, pittura). Devi tirarti su di morale;

Vergine. Oroscopo interessante per i sentimenti, che diventeranno ancora più belli nei prossimi mesi. Se vuoi fare una proposta di matrimonio questo è un bel cielo. Sei sposato ma la tua relazione ti sta deludendo? Puoi provare a parlarne con il partner e a cercare una soluzione. Penso che la sincerità sia sempre l’arma migliore per risolvere le cose. Anche chi ha vissuto una separazione può tornare a fare delle scelte per il proprio futuro;

Bilancia. Da martedì non ti senti in perfetta forma. L’amore è una pazzia ma a te piace tanto buttartici a capofitto. Non sei convinto di una storia? Aspetta marzo, quando Venere non sarà più opposta e ti farà stare meglio;

Scorpione. Devi cercare di stare calmo e tranquillo. Cerchi sempre di trovare soluzioni per gli altri, ma una domanda è d’obbligo: se sei tu ad aver bisogno di aiuto chi ti aiuta? Spesso vi trovate, dunque, a dover fare più di quello che ricevete. Devi anche risolvere qualche problema personale. Un amico può diventare un nemico se non si mantengono le promesse: stai proprio aspettando che qualcuno mantenga una promessa che ti ha fatto.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Relazioni d’amicizia, come avevamo già detto ieri, favorite tra oggi e sabato. Lascio fuori domenica, che sarà una giornata un po’ sottotono. Devi parlare chiaro in ambito lavorativo, anche perché tutto quello che farai da adesso ti può portare lontano. Sei serio e puoi affrontare tutto quello che ti interessa (nuove avventure comprese);

Capricorno. Giovedì che ti invita di fare qualcosa di più per te stesso. Quest’anno potrai capire cosa fare e dove andare. Potrai capire anche se devi rinunciare a progetti che non sono così importanti. Puoi definire un contratto o un accordo;

Acquario. Hai bisogno di vivere relazioni in maniera libera. Libertà non significa infedeltà o dissolutezza perché quando tu ti innamori sei fedelissimo. Il weekend è interessante per tutto;

Pesci. Programma qualcosa di bello per questo fine settimana perché questo cielo è dalla tua parte. Non sei felice? Devi fare un’analisi di quello che vivi. Magari stai ancora pensando a una persona che ti ha illuso o che appartiene al tuo passato. Chiediti se questa è solo una scusa per non pensare al futuro: se così fosse devi assolutamente cambiare rotta, e poi pensare al passato ha sempre un retrogusto amaro. Se sei interessato a più persone devi mettere ordine.

Maria Mento