Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 20 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 20 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 20 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Don Matteo 12”: Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Apparentemente, alla guida c’era Don Matteo! Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio. Nel frattempo, l’intera Spoleto si sta preparando all’evento dell ‘anno: in città arriverà il Papa! Ognuno è alle prese con i preparativi, anche il nostro Cecchini che, per l’occasione, vuole preparare l’asado argentino. E per farlo al meglio, ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto. Ma che farà il nostro maresciallo quando il maialino sparirà misteriosamente?. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Passengers”: un veicolo spaziale, con a bordo migliaia di persone in viaggio verso un pianeta distante che funge da colonia, viene colpito da un malfunzionamento di una delle sue camere del sonno. Come risultato, Jim e Aurora si risvegliano con novant’anni d’anticipo rispetto al prestabilito. Mentre vivono la loro esistenza a bordo del veicolo, i due si innamorano e non sono capaci di negare l’attrazione che li lega, fino a quando non scoprono che la navicella è in grave pericolo. Con la vita di oltre 5000 passeggeri in gioco, Jim e Aurora dovranno adoperarsi per salvare tutti. In seconda serata, una nuova puntata di “Stacult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda il programma musicale “Skianto Fantastico Show”. Subito dopo, il programma musicale “Grazie dei fiori-Ribelli”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “La doppia vita di Eleonora Kendall”.

Su Canale 5 va in onda il film “Mamma o papà?”: Valeria e Nicola sono pronti a divorziare, d’accordo su tutto e si preparano a comunicare la loro scelta ai tre figli: un adolescente no global, una pre-teen incollata allo smartphone e un piccolo nerd, tutti egualmente ostili nei confronti degli imbelli genitori. Ma quando viene accettata la richiesta di Nicola di esercitare la sua professione di ginecologo in Mali per sette mesi e contemporaneamente a Valeria, ingegnere edile, viene offerto un trasferimento in Svezia di analoga durata, quella che era una trattativa civile si trasforma in una lotta all’ultimo sangue non già per ottenere la custodia dei figli, bensì per rifilarla all’altro, e partire verso l’estero in tutta libertà. In seconda serata, il film “Klimt & Schiele Eros e Psiche”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita dal cartone animato “American Dad”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda la partita, valida per l’Europa Leaugue, Roma-Gent.

