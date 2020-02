Steven Spielberg, la figlia Mikaela si dà al porno – VIDEO

Mikaela Spielberg ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo del porno, la figlia di Steven Spielberg spiega il motivo della sua scelta

Mikaela Spielberg, la figlia del famoso regista Steven Spielberg, ha deciso di intraprendere una carriera nel porno.

A rivelare la novità è stata lei stessa in un’intervista concessa a The Sun. Queste le sue parole: “Ero stanca di fare un lavoro che non soddisfaceva la mia anima. Ho voglia di fare questo tipo di lavoro, sono in grado di “soddisfare” altre persone, ma mi sento bene perché non mi fa sentire violata.”

La Spielberg ci ha tenuto a fare sapere che i suoi genitori approvano la sua decisione, non sono arrabbiati ma incuriositi. Anche il fidanzato la sostiene, potrebbe addirittura apparire in futuro in un video hot insieme a lei.

Sara Fonte