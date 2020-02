Brescia-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Venticinquesima giornata di Serie A: il Brescia ospita il Napoli nell’anticipo del venerdì sera. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile su Sky.

Brescia-Napoli, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020, si giocherà questa sera alle 20.45. Il Brescia nel turno precedente ha perso per 2-0 a Torino contro la Juventus, mentre il Napoli ha sconfitto per 0-1 il Cagliari in Sardegna.

Nel Brescia ancora out per infortunio Torregrossa, Romulo e Cistana; squalificato Ayè. In avanti Balotelli sarà supportato dal ceco Zmrhal e da Bjarnason. Al centro della difesa ci saranno Mateju e Chancellor; torna disponibile Tonali. Nel Napoli ballottaggio Milik-Mertens in avanti; sugli esterni ci saranno Insigne e Callejon, ma quest’ultimo è tallonato da Politano. In mezzo al campo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, mentre al centro della difesa giocheranno Maksimovic e Manolas. Ancora out Koulibaly.

Le probabili formazioni:

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason, Zmrhal; Balotelli.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Brescia-Napoli è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 20.45 di stasera su Sky Sport Serie A, canale 202, e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

I precedenti fra le due squadre a Brescia in Serie A sono 18: bilancio in perfetta parità con 7 vittorie a testa e 4 pareggi in totale. L’ultimo incontro risale alla stagione 2010/2011: in quell’occasione a imporsi fu il Napoli per 0-1, grazie a un gol di Lavezzi.