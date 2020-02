Coronavirus, 16 casi in Italia: 14 in Lombardia e due in Veneto – VIDEO

Aumentato i casi di Coronavirus in Italia, ad oggi 16 persone sono risultate positive al test, 14 di loro in Lombardia e due in Veneto

Sono stati confermati 16 casi di Coronavirus in Italia, 14 in Lombardia e 2 in Veneto sono risultati positivi al test del virus.

La preoccupazione aumenta sempre di più, il governatore Zaia ha dichiarato: “Siamo preoccupati, ho parlato col sindaco di Vò Euganeo per adottare tutte le misure: chiusura delle scuole, degli esercizi commerciali, cercando di ricostruire tutte le attività sociali e i contatti che queste persone hanno avuto per capire qual è il livello di cordone sanitario da mettere in atto. Non bisogna diffondere il panico ma la prima regola è l’isolamento”.

I due veneti risultati positivi al test si trovano ora all’ospedale di Schiavonia. Il presidente del Veneto ha fatto sapere che non sono andati in Cina, sono stati contagiati in Italia. Ha detto poi che stanno prendendo in considerazione una struttura destinata ai possibili contagi dal momento che non si conosce l’entità del contagio.

Sara Fonte

