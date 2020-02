Coronavirus: tre persone risultano positive al test nel Lodigiano – VIDEO

Nel Lodigiano tre persone sono risultate positive al test del Coronavirus, uno di loro è molto grave, aveva cenato con un amico rientrato dalla Cina

Un uomo di 38 anni del Lodigiano è stato ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Codogno, in terapia intensiva, è risultato positivo al test del Coronavirus.

Nei primi giorni di febbraio il 38enne ha cenato insieme ad un amico rientrato dalla Cina, quest’ultimo è ora in isolamente. Circa 100 persone che sono state in contatto con il 38enne sono state invece messe in quarantena. Saranno sottoposti a tampone per capire se anche loro siano stati contagiati dal virus oppiure no.

Nelle ultime ore altre due persone sono risultate positive al Coronavirus. Una delle due è la moglie del 38enne del Lodigiano. L’altra si è recata in ospedale di sua spontanea volontà, aveva la febbre molto alta e difficoltà respiratorie.

Sara Fonte