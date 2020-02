Grande Fratello Vip, anticipazioni: Serena Enardu entra nella casa per un confronto – VIDEO

Serena Enardu torna stasera nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Patrick e Andrea

Il Grande Fratello Vip torna stasera con una nuova puntata, nella casa più spiata d’Italia torneranno due volti già noti al reality per avere dei confronti con i concorrenti.

Si tratta di Serena Enardu e Valeria Marini, a rivelarlo è stato il profilo Instagram ufficiale del reality. La compagna di Pago è stata eliminata dal Grande Fratello Vip lunedì, non tornerà però nella casa per avere un confronto con il fidanzato ma con altri due concorrenti.

Su Instagram si legge: “Stasera Serena Enardu torna nella casa di Gf Vip per un acceso confronto con Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli”.

Per quanto riguarda invece Valeria Marini, come mai la nota soubrette tornerà nella casa? Vestirà ancora i panni di concorrente o aspirante concorrente? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutte le novità.

Sara Fonte