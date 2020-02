Jeremias Rodriguez non appare più in tv: il motivo – VIDEO

Jeremias Rodriguez non è più apparso in televisione negli ultimi mesi, a spiegarne il motivo è stato lui stesso

Jeremias Rodriguez negli ultimi mesi non è più apparso in televisione, lui stesso intervistato da Novella 2000 ha fatto sapere che la tv non è mai stata il suo obiettivo.

Il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez ci ha tenuto a precisare che non rimpiange le sue esperienze televisive, si è divertito. A detta sua si è però trovato per caso in tv, a lui non piace stare al centro dell’attenzione ed è per questo che preferisce dedicarsi ad altro.

Jeremias ha parlato anche della sua rottura con Soleil Sorge. Il 31enne ha svelato che i due si sono lasciati perché non andavano d’accordo, ma tra loro non c’è rancore, continuano infatti a vivere insieme.

Sara Fonte