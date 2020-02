Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 febbraio 2020: l’Acquario deve stare attento al denaro, i Pesci devono seguire le intuizioni

Venerdì 21 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. ti sei trovato in situazioni di grandi fermi e tu non sopporti i blocchi. Piano piano supererai tutto perché sei una persona onesta, orgogliosa e forte. Mi piace questo cielo, anche in vista del futuro. Per i sentimenti hai un oroscopo importante. L’amore potrebbe uscirne rinnovato. Spesso di apprezzano le persone quando non le abbiamo più vicino, per cui anche da una separazione (dovuta magari al lavoro e non per forza alla mancanza di sentimento) puoi capire l’importanza di una persona;

Toro. Nelle prossime ore potresti vivere delle tensioni che saranno in risoluzione da domenica. Potresti arrabbiarti perché attorno a te ci sono delle persone che non sono d’accordo con te e con quello che vuoi fare. Se vuoi avere una risposta devi sfruttare le stelle fino a metà marzo;

Gemelli. Venerdì e sabato la Luna favorevole ti aiuta. Questo oroscopo è in lieve recupero. Il lavoro ti prende tanto tempo. Avresti bisogno di consigli perché già dall’anno scorso ti trovi a fare tutto da solo. In amore si rivaluta una grande passione. Chi è troppo lontano non vede l’ora di vedere di nuovo il proprio partner;

Cancro. Negli ultimi tre giorni hai vissuto tutto in maniera ombrosa. Forse non hai neppure dato ascolto alle persone che ti stanno attorno. Non è un periodo di debolezza, ma di grandi indecisioni. Se c’ una storia d’amore che non va o ci sono delle situazioni che non sono chiare bisogna stare attenti. Umore instabile, incoerenza: questa è la debolezza del periodo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Hai la Luna opposta e quindi sei un po’ più polemico del solito. Se vedi che le cose non funzionano inizia a agitarti e a rimproverare coloro che ti stanno attorno. A torto o a ragione ritieni anche gli altri responsabili del tuo stato. Dovresti cercare di non agitarti troppo. Sei un segno di fuoco: questo fuoco va alimentato e non spento;

Vergine. Sta per arrivare un fine settimana che batterà un po’ la fiacca soltanto nella giornata di domenica. Se questo stato di benessere non corrisponde alle situazioni che stai vivendo può voler dire che forse ti stai accontentando o che giochi in difesa. Magari hai già tutto: se hai già un amore e già un lavoro, di questi tempi ci si può anche accontentare. Non partire prevenuto se c’è una persona che si avvicina a te;

Bilancia. Spero che con il vortice di pianeti a cui abbiamo assistito negli ultimi tre giorni tu non sia andato in crisi o potresti rovinare tutto. Potresti veder sfumare qualche momento di tranquillità da passare con il partner o con i tuoi cari. Ricordo a chi ha iniziato un lavoro che le cose potrebbero cambiare in primavera;

Scorpione. Venerdì e sabato ti sentirai esausto, ma domenica sarai in recupero. Devi riprendere dal punto di vista fisico, ma con il bel transito che il Sole ha iniziato qualche giorno fa dovresti già stare un po’ meglio. Non dimentichiamo che hai bisogno di pensare a quello che dovrai fare nei prossimi mesi: le occasioni non mancheranno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Hai sempre voglia di vivere nuove esperienze e non rimanere mai nello stesso luogo e della stessa opinione è la tua fortuna. Hai la capacità di cogliere i frutti della tua ricerca e della tua fatica. Più gente conosci e più situazioni vivi, più esperienze fai e più la tua personalità si amplia ed è pronta ad accogliere le istanze di chi ti sta intorno. Bene in amore: se cerchi trovi;

Capricorno. Il weekend è in crescita e avrà un picco massimo nella giornata di domenica. Tu non butti via niente, conservi i ricordi e le emozioni. Tornare al passato? Potrebbe capitare. Però la memoria ogni tanto va scaricata. Dopo un po’ devi cancellare tutte quelle cose inutili e quelle emozioni che non sono state importante. Questo momento è fondamentale per stabilire che cosa desideri dal futuro e dal presente. La memoria conta ma devi eliminare il superfluo;

Acquario. Stai cercando una novità nella tua vita, ma attenzione a fare bene i tuoi conti. Il periodo non è tranquillo a livello economico. Andare via non è la cosa migliore da fare perché non ci sono grandi sicurezze. Preparati a discutere con le persone anche per motivi banali;

Pesci. Il fine settimana avrà il suo picco massimo nella giornata di domenica: amicizie, sentimenti e incontri sono favoriti. Cerca di vivere sensazioni vere e senza filtrarle con la razionalità, caratteristica che non ti appartiene. La razionalità utile nella vita perché ti consente di fare delle scelte importanti sul lavoro, ma in amore come si fa a essere razionali? Quando ti piace una persona come fai a dire no? Ora devi dare spazio all’immaginazione. Gli incontri sono importanti e le storie che sono già nate promettono di darti ancora di più. In queste ore sono favorite le intuizioni: meglio sfruttarle.

