Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 21 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 21 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 21 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della nuova stagione dello show “La Corrida”. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 va in onda un episodio della terza stagione di “The Good Doctor”: la dottoressa Claire Brown si prepara ad affrontare il suo primo intervento, ma Melendez non è molto sicuro di affidarglielo. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “The Resident”: l’imprenditore, interessato ad investire nelle ricerche sperimentali della dottoressa Lane, è il padre di Conrad, l’uomo che lo ha allontanato dalla madre e costretto a partire per l’Afghanistan.

Su Rai 3 va in onda il film “Amiche da morire”: Gilda si è da tempo trasferita in una piccola isoletta del sud e si guadagna da vivere facendo la prostituta, in un contesto sospeso tra tradizioni retrograde e modernità. Durante un’estate, il suo destino si incrocia con quello di Olivia e Crocetta, due donne originarie del luogo, mogliettina felice la prima e bruttina porta sfortuna la seconda. Le tre sono costrette, da circostanze fortuite, a far fronte comune per mettersi in salvo, ma il loro comportamento attira i sospetti di Nino Malachia, brusco commissario di polizia convinto che stiano nascondendo qualcosa. Subito dopo, il documentario “Sea Watch 3”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sui casi di cronaca nera “Quarto Grado”. A seguire, una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Renegades – Commando d’assalto”: in Bosnia, durante la guerra in Ex-Jugoslavia, nei pressi di Sarajevo, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali, come catturare generali che si sono macchiati di crimini di guerra. Le loro numerose doti sembrano, però, sprecate in una missione di pace e si sentono con le mani legate… finchè non si imbattono in una vera sfida! Una cameriera del posto racconta a uno di loro, con cui ha una relazione, di una gran quantità di lingotti d’oro che sarebbe rimasta sommersa in una banca, nel bel mezzo di una cittadina sul fondo di un lago. In seconda serata, il film “Full metal jacket”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Cake Star-Pasticcerie in sfida”.

Maria Rita Gagliardi