Uno strano suono nell’orecchio, ci riescono solo alcune persone. Tutto dipende da un muscolo

In molti ricorderanno quello strano fenomeno che accomunava un gruppo di donne, tutte con la stessa lentiggine sul braccio.

Ebbene, sembra che (solo) alcune persone riescano a riprodurre dei suoni nel proprio orecchio. “Una parte della popolazione umana può controllare volontariamente il tympani tensore, un muscolo all’interno dell’orecchio”. A rivelarlo è un giornalista scientifico, che riprende anche quanto riportato su Wikipedia: le persone che riescono a fare ciò sono praticamente in grado di creare un suono rimbombante nell’orecchio.

Come riportato da “Metro”, alcuni utenti hanno commentato affermando di riuscire a fare proprio questo suono. “Per me sembra come quando c’è un grande temporale e il tuono rimbomba continuamente in cielo”.

“Succede quando contraggo il viso – ha detto un altro utente – gli occhi si chiudono e il mio naso si increspa e sento questo suono rimbombante”.

La contrazione del muscolo tensore del timpano: un evento insolito

Sebbene ci siano stati studi su questo fenomeno, non ci sono dati ufficiali sulle persone “coinvolte”.

“Il muscolo tensore del timpano è il muscolo più grande dell’orecchio medio. La sua contrazione volontaria è un evento molto insolito. Solo pochi articoli hanno documentato i suoi effetti audiometrici”, si legge in uno studio del 2013.

Alcuni credono che abbia qualcosa a che fare con la riduzione dei suoni emessi durante la masticazione, e altri hanno affermato che generare questo suono dà anche sollievo dall’acufene.