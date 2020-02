Bologna-Udinese, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Venticinquesima giornata di Serie A, Bologna-Udinese è il primo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Bologna-Udinese, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15. Il Bologna è reduce dal pesante ko interno contro il Genoa (0-3), mentre l’Udinese nel turno precedente ha pareggiato 0-0 in casa contro il Verona.

Tantissime assenze nel Bologna. Alle squalifiche di Denswil e Schouten, si sommano gli infortuni di Svanberg, Soriano, Sansone e Santander. Formazione obbligata con Skov Olsen, Orsolini e Barrow a supporto di Palacio; a centrocampo ci saranno Poli e Dominguez. Moltissimi ragazzi della primavera in panchina. Nell’Udinese il tandem offensivo sarà formato da Lasagna e Okaka. Out De Maio in difesa: sarà Becao a completare il terzetto arretrato insieme a Troost-Ekong e Nuytinck.

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

Bologna-Udinese è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

I precedenti fra le due squadre a Bologna in Serie A sono 34: 18 le vittorie del Bologna, 10 dell’Udinese e 6 i pareggi in totale. Nella passata stagione i padroni di casa si imposero per 2-1: vantaggio friulano con Pussetto e rimonta completata dai gol di Santander e Orsolini.