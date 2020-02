Coronavirus, primo decesso in Italia: era uno dei due pazienti del Veneto – VIDEO

È morto ieri sera uno dei due pazienti del Veneto risultati positivi al test del Coronavirus, si tratta del primo decesso in Italia causato dal virus

Uno dei due pazienti del Veneto risultati positivi al test del Coronavirus è morto ieri sera intorno alle 22.45 all’ospedale di Schiavona, aveva 78 anni.

Si tratta del primo decesso in Italia causato dal virus. La preoccupazione cresce sempre di più, il governatore Luca Zaia ha fatto sapere che un nuovo caso è stato individuato in Lombardia, i contagiati in Italia sono quindi 18, 17 il Lombardia e uno in Veneto.

Nel Lodigiano e in Veneto stanno adottando molte misure restrittive per evitare che il virus contagi altre persone. Roberto Speranza, ministro della Salute, ha detto: “Siamo al lavoro per un’ulteriore ordinanza che sarà sottoscritta con la regione Veneto. L’obiettivo è contenere in aree geografiche limitate l’epidemia.”

Il premier Giuseppe Conte ha invece detto: “Rassicuriamo tutta la popolazione al momento abbiamo messo in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi.”

Sara Fonte