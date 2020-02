Genoa-Lazio, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Venticinquesima giornata di Serie A, la Lazio di scena a Marassi contro il Genoa nel primo match della domenica. La partita è in programma alle ore 12.30 e sarà visibile su DAZN.

Genoa e Lazio si sfideranno nel match delle 12.30 di domenica valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il Genoa nel turno precedente ha espugnato il Dall’Ara di Bologna con un perentorio 0-3, mentre la Lazio è reduce dall’importantissimo successo casalingo contro l’Inter.

Nel Genoa è squalificato Sturaro e out Radovanovic (per lui rottura del crociato e stagione finita): a centrocampo ci saranno Cassata, Schone e Behrami. In avanti Sanabria e Pinamonti favoriti su Pandev e Favilli. Nella Lazio out per squalifica Luiz Felipe, sarà Patric a prendere il suo posto in difesa. In dubbio Acerbi, ma il centrale italiano dovrebbe stringere i denti ed essere in campo. In avanti Correa potrebbe essere preferito a Caicedo per affiancare bomber Ciro Immobile; ballottaggio Lazzari-Marusic a destra.

Probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Sanabria, Pinamonti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa.

Genoa-Lazio sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 12.30 di domenica.

Se siete interessati a seguire il match e non avete alcun abbonamento su DAZN, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali.

Ricordiamo, inoltre, che dallo scorso 20 settembre gli abbonati a Sky hanno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.

I precedenti fra queste due squadre a Genova in Serie A sono 49: il bilancio è di 29 successi dei liguri, 10 della Lazio e 10 pareggi in totale. Nella passata stagione il Genoa si impose in rimonta per 2-1: vantaggio biancoceleste con Badelj e rimonta dei padroni di casa firmata Sanabria e Criscito.