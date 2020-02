Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2020: i Gemelli iniziano a muoversi, il Cancro recupera in amore

Sabato 22 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi e domani potrai recuperare grandi emozioni e un po’ di serenità. Il termine “serenità” a volte contrasta con la tua vita di tutti i giorni perché tu sei un tipo che ama l’avventura. Chi si mette sempre in gioco ha rari momenti di serenità o tranquilla. Ora è molto importante sfruttare Venere, che è nel segno;

Toro. Giornata un po’ piena di eventi, da programmare bene perché ci potrebbero essere impicci o ritardi che ti possono infastidire. Stai lavorando a un grande progetto e con la persona giusta accanto potrà vedere la luce. Mi riferisco ai più giovani: un fidanzamento, una nuova casa. Anche sul lavoro sta per nascere qualcosa di importante;

Gemelli. Se devi affrontare un discorso è meglio farlo oggi e non domani perché i conflitti sono sempre in agguato. Voglio sottolineare che non vivi più le avversità dell’anno scorso e a fine marzo-aprile Saturno arriverà per darti sostegno. Magari da poco hai iniziato una collaborazione: si sta muovendo qualcosa;

Cancro. Le grandi opposizioni planetarie che affliggono il tuo segno ti portano a essere sempre in battaglia. Tuttavia, hai sentito in particolar modo l’opposizione di Saturno perché Saturno è un pianeta che incide sulle emozioni. Siccome tu sei un segno che vive di emozioni è dal 2019 che ti stai chiedendo se le strade che stai percorrendo siano quelle giuste. Hai avuto anche la sensazione di nuotare controcorrente. Da stasera in amore si recupera.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sabato con piccole perplessità da superare. La Luna opposta porta tensioni con l’ambiente circostante e quando tu sei teso rischi di coinvolgere anche gli altri nella tua agitazione. Potresti pensare che c’è qualcuno che va rimproverato. Se devi dire una cosa tu la dici, ma fai attenzione: c’è chi pensa che tu stia esagerando;

Vergine. Oggi è una giornata sì, domani sarà un po’ così così. Non si discute la vostra situazione astrologica a livello generale perché il 2020 è un anno importantissimo per i Vergine che vogliano fare grandi progetti e che vogliano ottenere delle vittorie. Ma anche in un anno importante ci sono delle giornate di grande stanchezza. Ti sei dato tanto da fare e per questo, tra stasera e domani, forse vivrai un momento di disorientamento;

Bilancia. Bisogno dire che anche se l’anno è iniziato in maniera tortuosa il finale ti sarà favorevole. Ti consiglio di rimandare, temporeggiare, e non dire cose di cui potresti pentirti. Ti conviene aspettare la fine di marzo. Tutto il periodo che ti appresti a vivere dal 22 febbraio al 22 marzo è un periodo di transizione. Tutto quello che pensi a volte ti sembra giusto e a volte no. Sei in balia dei venti, anche sul lavoro, perché stai aspettando risposte dall’esterno;

Scorpione. Hai una grande energia che distribuisci a tutte le persone che ti stanno vicino. Quando, invece, sono gli altri a dover incoraggiare te capita che tu venga lasciato solo. Oppure sei proprio tu che ti isoli, pensando che sia tutto inutile. Devi assolutamente evitare di vedere il futuro in maniera negativa: sono pensieri, questi, che danneggiano te stesso perché potresti iniziare a pensare di aver sbagliato qualcosa, in passato. Devi rivalerti. Ci sono belle emozioni in arrivo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ci sono delle dispute? Devi parlarne entro marzo perché poi potrebbe essere troppo tardi per correre ai ripari. Mi riferisco alle coppie che di recente (ad esempio a gennaio) hanno conosciuto delle perplessità. Da qui alla fine del mese prossimo deciderai se continuare questo rapporto oppure no. Venere è in aspetto buono. Magari una storia che i coinvolge tanto sarà messa in discussione proprio da marzo. Vivi una nuova storia? Vivila con passione ma senza buttarti a capofitto;

Capricorno. Oggi e domani hai voglia di liberarti di un peso. Ultimamente l’amore è rimasto un po’ in disparte, ma forse anche tu ti sei mantenuto in ombra perché volevi pensare a questioni di lavoro. Dipende anche dalla tua capacità: chi vale avrà il massimo. Ci sono anche opportunità di lavoro imposte dal destino;

Acquario. Oggi e domani aprirai le porte del tuo cuore all’amore. Tu, quando ami, lo fai donando tutto te stesso e senza risparmiarti. Cielo sempre più bello in vista di aprile, ma occhio all’arrivo di Saturno che ti imporrà delle nuove regole e più ordine. Forse è in arrivo un grande impegno che dovrai affrontare con perseveranza. Risparmia sempre qualcosa a livello di denaro;

Pesci. Hai, innata, la voglia di aiutare gli altri. Tutto quello che è fragile e che ti suscita emozioni protettive per te ha un valore inestimabile. Il consiglio: adesso devi pensare alla tua serenità interiore. In amore pensa al passato solo se ne vale davvero la pena. Ti interessa una persona? Questi sono giorni di vantaggio, se la vuoi frequentare.

Maria Mento