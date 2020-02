Patrick e Montovoli contro Serena e Pago: la Enardu entra al Grande Fratello Vip per un confronto – VIDEO

Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Patrick e Andrea Montovoli, ecco cosa è successo

Serena Enardu ieri sera è tornata nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Patrick Pugliese e Andrea Montovoli.

L’ex gieffina non ha affatto gradito ciò che i due hanno detto mentre parlavano di lei e Pago, hanno più volte criticato la coppia. I due li hanno anche accusati di aver usato la loro storia d’amore per ottenere maggiore visibiltà.

La Enardu ha detto a Patrick e Andrea che il cambiamento di Pago nella casa non è attribuibile a lui ma a lei, è normale che dopo mesi di lontananza abbiano passato del tempo insieme quando si sono ritrovati nella casa più spiata d’Italia.

Dopo il loro confronto anche Pago ha parlato con Patrick e Andrea. Visibilmente dispiaciuto e deluso ha detto: “Voi vedete me stare con una ragazza per la quale mi sono fatto un mazzo così e credete sia venuto qui a fare questa roba per andare in televisione? Purtroppo fare questo mestiere prevede questa visibilità, ma le lacrime non sono mai fasulle. Voi vi siete schierati contro la coppia. Le cose che avete detto sono inascoltabili e non capisco perché alla vicenda mia e di Serena dobbiate aggiungere queste cose inutili”.

Sara Fonte