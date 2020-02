Spal-Juventus, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Venticinquesima giornata di Serie A, la Juventus di scena a Ferrara contro la Spal nel secondo anticipo del sabato. Il match inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky.

Spal-Juventus è il secondo anticipo del sabato valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Nel turno precedente la Spal ha perso per 2-1 a Lecce, mentre la Juventus è tornata al successo battendo per 2-0 il Brescia all’Allianz Stadium.

In dubbio Vicari nella Spal: nel caso il centrale non dovesse farcela pronto Zukanovic ad affiancare Bonifazi in difesa. In avanti Petagna e Di Francesco. Nella Juventus in dubbio Higuain per un forte mal di schiena: il tridente offensivo sarà composto da Cuadrado, Dybala e Ronaldo. Out per squalifica Bonucci, pronto Rugani a far coppia con De Ligt al centro della difesa bianconera. A centrocampo ci saranno Ramsey, Bentancur e Matuidi; ballottaggio Szczesny-Buffon fra i pali.

Probabili formazioni:

Spal (4-4-2): Berisha; Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca; Castro, Missiroli, Valdifiori, Valoti; Di Francesco, Petagna.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado Dybala, Cristiano Ronaldo.

Spal-Juventus è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

A Ferrara i precedenti fra le due compagini in Serie A sono 18: 2 le vittorie dei padroni di casa, 9 della Juventus e 7 i pareggi in totale. Nella passata stagione la Spal si impose per 2-1: vantaggio iniziale della Juventus con Kean e rimonta dei padroni di casa firmata Bonifazi e Floccari.