Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 22 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 22 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 22 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show musicale “Una storia da cantare-Mina”. A seguire il tg della notte.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” ed “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento “Sapiens-Un solo pianeta”. In seconda serata, il docureality “Prima dell’alba”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Miami Supercops”: Doug Bennet e Steve Forrest sono grandi amici; il primo lavora per l’FBI, il secondo ha lasciato il corpo perchè nauseato dalla lentezza della burocrazia che, secondo lui, lega le mani alla giustizia. Ma c’è un caso che richiede la bravura dei due agenti: un ex galeotto, Garret, esce di prigione e sta per dirigersi a Miami. Egli, assieme ad altri complici, aveva fatto una rapina di venti milioni di dollari. Nessuno seppe mai il nome dei complici e dove finì tutto il denaro. Bisogna seguire Garret, per scoprirne di più. Subito dopo, il film “I mitici – Colpo gobbo a Milano”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “C’è posta per te”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Cattivissimo me 3”: Gru e Lucy vengono licenziati dalla “Lega Anti Cattivi” per non essere riusciti a catturare il perfido Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio ossessionato dal personaggio che interpretava negli anni ’80, colpevole del furto di un prezioso diamante. Mentre riflette sul proprio futuro e si ritrova nel bel mezzo di una grave crisi d’identità, l’uomo scopre di avere un gemello di cui ignorava l’esistenza, il facoltoso Dru, che non vede l’ora di calcare le spregevoli orme di suo fratello e formare un duo di cattivissimi ladri. Gru si lascia, quindi, stuzzicare ancora una volta dal fascino della malvagità e sfrutta l’occasione per coinvolge Dru nella caccia al malvagio Bratt, che sta pianificando la propria personale vendetta contro Hollywood. A seguire, il film “Mostri contro Alieni”.

Su La 7 va in onda il film “Sindrome cinese”: California, 1979. Durante un servizio di cronaca leggera, nella sala controllo di una centrale nucleare, una giornalista e la sua troupe testimoniano un incidente quasi fatale. In seconda serata, il film “Silkwood”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda l’inchiesta “Clandestino – Il cartello di Sinaloa”.

Stasera in TV, la programmazione di sabato 22 febbraio 2020

Rai 1

21:20 Una storia da cantare-Mina

23:30 Tg1

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:00 F.B.I

Rai 3

21:20 Sapiens-Un solo pianeta

23:30 Prima dell’alba

Rete 4

21:20 Miami Supercups (film)

23:30 I mitici – Colpo gobbo a Milano (film)

Canale 5

21:20 C’è posta per te

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 Cattivissimo me 3 (film)

23:30 Mostri contro Alieni (film)

La 7

21:20 Sindrome cinese (film)

23:30 Silkwood (film)

Maria Rita Gagliardi