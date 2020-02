Barbara D’Urso annuncia: “Live Non è La D’Urso senza pubblico in studio, a causa del Coronavirus”

A causa dell’emergenza Coronavirus, questa sera, “Live Non è La D’Urso” andrà in onda senza pubblico in studio. Lo annuncia la conduttrice Barbara D’Urso su Instagram.

L’emergenza Coronavirus continua ad imperversare in Italia. Nella fattispecie, sono stati registrati diversi casi in Lombardia e Veneto. Per questo, per evitare ulteriori contagi, le istituzioni hanno deciso di prendere dei provvedimenti, disponendo la chiusura dei principali luoghi di aggregazione, quali scuole, università, musei. In seguito a tale decisione, anche il mondo della tv sta decidendo di prendere decisioni drastiche, volte alla salute e sicurezza di tutti e, per questo motivo, questa sera la puntata odierna di “Live Non è La D’Urso” andrà in onda senza pubblico in studio (il programma va in onda, in diretta, da Milano, dove sono stati riscontrati i primi casi positivi).

L’annuncio di Barbara D’Urso su Instagram

Ad annunciarlo è stata Barbara D’Urso, conduttrice del programma, attraverso un comunicato, postato sul suo profilo Instasgram, che recita:

“In rispetto all’ordinanza della Regione Lombardia Mediaset ha deciso che questa sera LIVE andrà in onda in diretta senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e i tecnici che lavorano al programma. Si dice che “the show must go on”, sì, ma giustamente senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile. Non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherò comunque di tenervi compagnia con tutti gli ospiti previsti e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social”.

Maria Rita Gagliardi