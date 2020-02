Coronavirus, parla il virologo Di Perri: “Fenomeno banale simile all’influenza. Mortalità? Legata a pazienti anziani con patologie”

Il virologo dell’ospedale Amedeo di Savoia, dove è ricoverato l’uomo di Torino affetto da coronavirus, ha parlato del caso.

“Il paziente sta bene, è uno dei casi lievi. È un caso banale: quello che stiamo affrontando è un fenomeno infettivo molto simile all’influenza, quindi molto frequente e banale” ha spiegato Giovanni Di Perri.

E parlando del decreto legge ha spiegato come si tratti di misure cautelative che per ora non coinvolgono il Piemonte. “La psicosi non è immotivata, la mortalità è al 3%, legata a pazienti anziani con altre patologie.” Per il virologo bisogna quindi vigilare per ridurre al minimo la circolazione del virus. Rispetto al altri problemi, i mezzi ci sono, tra cui la quarantena, anche se non sempre è applicabile.