Coronavirus, Puglia pronta al censimento degli arrivi dal Nord: segnalazioni e questionario

A Chi arriva dal nord Italia e raggiunge la Puglia potrebbe essere richiesta una segnalazione al medico e la compilazione di un questionario

La Puglia potrebbe dare il via ad un censimento delle persone provenienti dal nord Italia e che stanno rientrando nella regione per far fronte all’epidemia di coronavirus. Secondo quanto la task force guidata dal presidente Michele Emiliano, con il coordinamento di Vito Montanaro, direttore dell’area salute, starebbe decidendo, ognuno sarà, nelle prossime ore, invitato a segnalare la sua presenza al medico di base. Potrebbe essere richiesta dunque anche la compilazione di un questionario per segnalare possibili situazioni sospette. Qualora la crisi dovesse peggiorare inoltre si prevede, oltre alle prime misure di assistenza a tutti i turisti in arrivo in Puglia, la predisposizione di reparti ad hoc attivando anche l’unità di Malattie infettive. In queste ore inoltre è stato diffuso un ulteriore appello, rivolto ai cittadini, affinchè non ci si presenti direttamente al pronto soccorso o in ospedale ma, invece, si telefoni al 118 o al numero di emergenza 1500 qualora vi siano preoccupazioni legate a sintomi sospetti.

La task force guidata dal governatore Emiliano deciderà nelle prossime ore

Una decisione, quella del censimento, che potrebbe essere presa già nelle prossime ore in virtù della crescita esponenziale di rientri di pugliesi dal nord Italia: si tratta per la maggior parte di studenti fuorisede che, in seguito all’interruzione delle attività didattiche nelle università di molte regioni del nord, hanno deciso di rientrare a casa. Ma vi sono anche numerosi lavoratori, oltre ai gruppi di turisti già presenti sul territorio regionale. Si prevede dunque la possibilità di emanare un’ordinanza integrativa rispetto a quella valida su scala nazionale, con ulteriori disposizioni.