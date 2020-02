Inter-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Il posticipo serale domenicale della venticinquesima giornata sarà Inter-Sampdoria. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Inter-Sampdoria è il posticipo serale della domenica: il match, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, inizierà alle 20.45. Nel turno precedente l’Inter è stata sconfitta all’Olimpico dalla Lazio, venendo anche superata in classifica dai biancocelesti. La Sampdoria è stata sconfitta nettamente in casa dalla Fiorentina per 1-5.

Sarà ancora Padelli a difendere la porta dei nerazzurri. A centrocampo possibile chance dal primo minuto per Eriksen insieme a Barella e Brozovic; in avanti il tandem Lukaku-Lautaro Martinez. Nella Sampdoria sono squalificati Murru e Ramirez, pronti Augello e Jankto a prendere il loro posto in campo. In avanti giocheranno Gabbiadini e Quagliarella.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.

Inter-Sampdoria chiude la venticinquesima giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Inter-Sampdoria è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

I precedenti fra le due squadre a Milano in Serie A sono 62: il bilancio è di 38 vittorie dell’Inter, 8 successi della Sampdoria e 16 pareggi. Nella passata stagione l’Inter si impose per 2-1: per i nerazzurri andarono a segno D’Ambrosio e Nainggolan, mentre per la Sampdoria il gol del momentaneo pareggio fu siglato da Gabbiadini.