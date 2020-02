La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 24/02/2020 al 01/03/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Cancro

Cancro. I sentimenti che provi stanno subendo dei turbamenti, ormai già da qualche tempo. In particola modo, sono le relazioni che sono nate quasi per gioco a subire dei contraccolpi. A volte hai l’impressione di non costruire niente e di vivere relazioni destinate a finire dall’oggi al domani. Tu vivi di emozioni e ti affezioni alle persone. Quand’è che stai male? Quando l’altro non ti dà delle certezze. Sul lavoro devi lottare per avere la meglio. Cerca di evitare discussioni inutili. Dovrai mantenere i nervi saldi mercoledì. La settimana, in generale, non è delle migliori.

Tre stelle per Ariete, Vergine, Bilancia e Sagittario

Ariete. Dal punto di vista lavorativo stai vivendo dei tormenti. C’è una situazione che ti sta a cuore e che va definita. Non disperare perché da marzo , e ancora di più ad aprile, si sbloccheranno tante questioni. Venere nel segno ti può regalare delle emozioni in più e anche il dialogo con il partner è favorito. Spero che tu abbia guardato con attenzione che cosa ti accade intorno. Per avere il meglio devi essere disponibile a iniziare una nuova fase della tua vita sentimentale. Avere due storie parallele ti può portare dei problemi. La fortuna consiglia di evitare contrasti e affanni: la settimana che sta per arrivare porta un po’ di pressione;

Vergine. Ti sei occupato molto del lavoro e poco del resto, quindi è normale che questo sia un periodo di stanchezza. Si parla di casa: le coppie che sono in cerca di un alloggio devono insistere nel cercarlo. Il fine settimana regala la possibilità di sistemare qualcosa. Lunedì e martedì occhio perché ci vorrà prudenza se la tua storia d’amore è nata a poco. Sul lavoro sei sia agitato sia contento, specialmente se ultimamente sono arrivati dei risultati positivi. Devi sfruttare il weekend per concederti un po’ di relax. La fortuna ti consiglia di puntare sulla giornata di venerdì: potrebbero arrivare dei vantaggi imprevisti;

Bilancia. Dopo il periodo turbolento che hai vissuto, ora iniziano ad arrivare delle conferme lavorative. La Luna sarà in buono aspetto venerdì prossimo. Non pensare, però, che i problemi siano finiti o che tutto si sbloccherà facilmente e subito. Prima di aprile o maggio, infatti, non sarà possibile chiudere un certo rapporto di lavoro o fare delle scelte diverse. Il consiglio: fai attenzione nella gestione del tuo denaro. In amore, Venere è ancora opposta. Tra martedì e giovedì ti sentirai con i nervi tesi. Per troppo tempo hai tenuto un atteggiamento accomodante e adesso non ne puoi più e non vuoi più sentire ragioni. Cerca di avere un po’ di pazienza, anche se ti senti al limite e potresti arrabbiarti con una persona cara che ti ascolta. La fortuna ti consiglia di non scartare immediatamente le proposte che potresti ricevere;

Sagittario. Mercoledì e giovedì puoi parlare d’amore lasciandoti andare. Puoi dire quello che pensi e quello che provi. Il cielo ora è favorevole per i sentimenti. Le avversità vissute a gennaio sono superate. La settimana è buona e porta gioie e stabilità in casa. Per qualcuno, forse, anche una nascita. Per il lavoro, invece, bisognerà attendere l’inizio della primavera: allora si sbloccheranno situazioni e progetti. Cosa puoi fare adesso? Trovare soluzioni per le cose che vanno a rilento. A inizio settimana ti sentirai un po’ affaticato.

Quattro stelle per Toro, Gemelli, Leone e Capricorno

Toro. Sul lavoro sta per arrivare un cambiamento importante. Puoi creare dei progetti dalla base solida sfruttando quello in cui credi. L’opposizione di Urano ti porta a cambiare anche situazioni che sembravano immobili. Marte favorevole fa rinascere in te il desiderio di amare. Il lavoro, però, ti chiama e questo potrebbe significare che dovrai mettere i sentimenti in secondo piano. Con Cancro e Ariete potresti vivere le storie più intriganti, ma occhio a non rovinare un rapporto: alcune giornate potranno essere faticose. In questa settimana ti dovrai muovere, e da venerdì e sabato andrà ancora meglio grazie alla Luna nel segno;

Gemelli. Devi recuperare in amore e in amicizia. Da mercoledì stelle favorevoli, mentre a inizio settimana la situazione sarà più scricchiolante. Le relazioni che hanno conosciuto problemi in passato stanno per vivere dei momenti di forza. Possibile che chi abbia vissuto un cambiamento, di recente, debba recuperare a livello fisico. Qualche diffidenza di troppo con i nati sotto i segni di Leone e Toro. Sul lavoro puoi recuperare tutto quello che è andato storto nel 2019 e puoi vincere tutte le sfide che ti si porranno dinanzi. La fortuna ti consiglia di non sottovalutare le buone opportunità che arriveranno. Non tralasciare le emozioni;

Leone. Devi agire ora per mettere a frutto le idee che hai in mente. Tra aprile e giugno, infatti, potrebbe esserci un momento di stop e potresti essere tu stesso a dire basta se lavori per un’azienda in crisi o se fai un lavoro che non va, che non ti soddisfa più. Ovviamente, questo non significa che tu abbia intenzione di arrenderti: anche perché questo comportamento non è nelle tue corde. Venere favorevole rende intrigante il tuo inizio di settimana. Bene per le coppie che ora desiderano avere un figlio perché il momento è fertile. Tra metà aprile e fine giugno ci saranno cambiamenti importanti nella tua vita sentimentale: si parla di convivenza, di matrimonio o- nei casi più brutti- di cambiare compagno/a. La fortuna consiglia di sfruttare al meglio le giornate di metà settimana;

Capricorno. Devi sistemare una vicenda sentimentale. Negli ultimi giorni sei stato arrabbiato e teso. La Luna, in buono aspetto venerdì, riporta un po’ di serenità, anche se permangono diffidenza e perplessità. Momenti di grande agitazione e tensione interiore pure sul lavoro. Dovrai cercare di tenere sotto controllo il tuo umore e di evitare dispute con persone nate sotto i segni di Cancro e Bilancia. Sabato una delle giornate migliori di questa nuova settimana.

Cinque stelle per Scorpione, Acquario e Pesci

Scorpione. La nuova settimana ti porterà a sborsare qualche soldo in più rispetto al previsto. Non è una novità, questa, perché di recente hai dovuto affrontare diverse spese per la casa. Mercurio favorevole ti aiuta nelle relazioni e negli incontri, portando emozioni piacevoli. Vuoi rimetterti in gioco in amore e in amicizia e soprattutto vuoi avere delle certezze. Favorite le storie che sono nate nelle ultime tre settimane . In particolare c’è un’alta dose di attrazione con Toro, Vergine e Capricorno. La settimana, nonostante il fine settimana si preannunci come nervoso, è buona;

Acquario. Settimana interessante, con un picco massimo nella sua parte centrale. Forse hai fatto un nuovo incontro o hai un’amicizia speciale: fatto sta che ti batte forte il cuore e adesso non devi scappare. Tu desideri l’amore però poi, quando una persona cerca di coinvolgerti, ti allontani per paura di restare ingabbiato. Il consiglio lo do alle persone che frequentano un Acquario: insistete un po’ se pensate che lui/lei vi ricambi. Mercurio vi aiuta a gestire le questioni economiche. Presto si parlerà di lavoro e denaro, per cui sono in arrivo belle notizie dopo una fase in cui avevi vissuto uno stallo;

Pesci. Quello che dovrai fare ora sarà gestire decisioni importanti da prendere in vista del tuo futuro. In questa settimana si segnalano delle discussioni in famiglia per questioni di denaro. Hai voglia di vivere un grande amore e Mercurio, che è entrato nel tuo segno, ti manda dei buoni impulsi. Lunedì la Luna nel segno rafforza ulteriormente questo stato di cose. Hai l’occasione per farti avanti con la persona del cuore. Vivi un forte senso di disorientamento? Forse è perché hai due storie in ballo. La fortuna ti dice che non ti mancano le intuizioni e le buone occasioni. La settimana è buona e sarà al suo massimo nelle giornate iniziali.

Maria Mento