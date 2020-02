Roma-Lecce, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Venticinquesima giornata di Serie A, la Roma ospita il Lecce all’Olimpico. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Roma e Lecce si sfideranno nel match delle 18 di oggi, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente la Roma è stata sconfitta dall’Atalanta a Bergamo per 2-1, mentre il Lecce ha battuto al Via Del Mare la Spal.

Nella Roma sarà Dzeko il terminale offensivo. A supporto della punta bosniaca ci saranno Pellegrini, Mkhitaryan e Perotti, ma restano vive le opzioni Under e Carles Perez. In difesa ci saranno Mancini e Smalling; ballottaggio Kolarov-Spinazzola a sinistra. Nel Lecce dovrebbe essere ancora Vigorito a difendere la porta. Out Farias e Falco, problemi anche per Saponara e Babacar: in avanti Lapadula sarà supportato da Mancosu e Shakhov.

Probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Majer, Barak; Mancosu, Shakhov; Lapadula.

Roma-Lecce è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

I precedenti fra queste due compagini a Roma in serie A sono 15: 12 le vittorie dei padroni di casa, 1 del Lecce e 2 pareggi in totale. L’ultimo incontro risale alla stagione 2011/2012 e a imporsi fu la Roma per 2-1 grazie ai gol di Pjanic e Gago, mentre inutile fu il gol della bandiera di Bertolacci.