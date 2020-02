Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 23 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 23 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 23 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della seconda stagione della fiction “La vita promessa”: New York, 1937. La famiglia Rizzo ha una nuova casa e un nuovo ristorante a Little Italy e, nonostante le dolorosissime perdite che ha dovuto affrontare, sembra aver trovato finalmente la vita promessa in America. Carmela, infaticabile, è sempre l’anima dell’intera famiglia e a lei fanno riferimento tutti, a partire da Rocco, il figlio menomato dalla mano violenta di Vincenzo Spanò che ha dato il via a tutte le drammatiche vicende di questa famiglia. Tutto sembra andare per il meglio dunque, ma per Carmela e i suoi figli è in agguato il destino. A seguire, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, seguita dal programma di approfondimento calcistico “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Amore criminale-Storie di femminicidio”. In seconda serata, il programma di approfondimento “Sopravvissute”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Vendetta-Una storia d’amore”: a mezzanotte del 4 luglio, Teena viene stuprata, mentre sta tornando a casa con la figlia dodicenne Bethie, che assiste alla scena. Quando i carnefici assumono un procuratore di grido per difenderli, Droomor, ufficiale di polizia recatosi per primo sul luogo dell’incidente, inizia a indagare. Subito dopo, il programma di approfondimento calcistico “Pressing”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Kong: Skull Island”: 1973. Sul finire della guerra in Vietnam, Monarch, una società segreta con in dotazione potenti tecnologie satellitari, organizza una missione esplorativa su una misteriosa isola nel Pacifico, l’Isola dei Teschi, che pare abitata da misteriose creature. A seguire, il programma comico “Enjoy-Ridere fa bene”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

