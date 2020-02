Bomba di Elettra Lamborghini su Twitter: “Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?”

Elettra Lamborghini non le manda a dire.

Nel momento in cui la psicosi coronavirus ha raggiunto livelli allarmanti (con supermercati svuotati nemmeno fossimo ad un passo dall’apocalisse zombie) e non si parla praticamente d’altra, interviene la cantante che ha twerkato sul palco di Sanremo:

Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 24, 2020

Un cinguettio abbastanza duro che contiene però un messaggio vero: data l’enorme sovraesposizione mediatica in moltissimi vivono una vera e propria paranoia legata al nuovo coronavirus e fanno di tutto per evitare il contagio, quando magari poi non hanno comportamenti altrettanto “coscienziosi” in altri contesti.

E se si presta adesso tanta attenzione per evitare il contagio di un virus che – fino a prova contraria – non ha un tasso di mortalità così elevato, bisognerebbe prestare attenzione anche (e anche più) nel contesto di cui parla Elettra Lamborghini.

E se si indossa una mascherina quando non è nemmeno necessario (si vedano di seguito le indicazioni del Ministero della Salute), sarebbe il caso di indossare il preservativo con la stessa solerzia.