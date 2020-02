Disinfettanti a prezzi folli e ricerche spasmodiche: in Italia adesso si pensa alla Amuchina fai da te

Con l’esplosione dell’epidemia di coronavirus in Italia, i prezzi dei disinfettanti e dei prodotti igienico-sanitari sono schizzati alle stelle. Gli italiani pensano ad un modo per produrre in casa l’Amuchina.

Già ieri il Codacons aveva denunciato l’aumento vertiginoso dei prezzi dei prodotti igienico-sanitari e dei disinfettanti negli store online ed in quelli fisici. L’associazione a tutela dei consumatori ha sottolineato come si trattasse di un vero e proprio caso di speculazione legato all’emergenza sanitaria che si sta vivendo in nord Italia ed ha annunciato un’azione legale.

Il caso emblematico è quello dell’Amuchina gel, prodotto disinfettante molto diffuso e venduto nel nostro Paese. Prima dell’esplosione dei contagi il prodotto costava sui 4 euro (prezzo di listino), mentre successivamente è arrivato a costare sino a 7,8 volte di più. Il motivo di questo aumento è semplice: gli italiani hanno cominciato a cercare disinfettanti con insistenza. Questo ha portato alcuni commercianti ad alzarne il prezzo, sicuri che data la situazione li avrebbero venduti ugualmente.

Ricerche disinfettanti e istruzioni per disinfettare le mani

In seguito all’aumento dei prezzi dell’Amuchina, gli italiani hanno cominciato a cercare delle alternative. Su alcuni siti sono apparse delle ricette per creare un gel disinfettante a basso costo che possa avere la medesima efficacia di quelli di marca.

Lavare le mani aiuta a proteggere da vari batteri comuni e anche dall’infezione di nuovo #coronavirus. Lavale così: – per almeno 40 secondi⏲

– con acqua e sapone💧🧼

– o con igienizzanti a base alcolica🤲 Per saperne di più:https://t.co/bX2I4ML0tj#coronavirusitalia #covid19 pic.twitter.com/VnbCd1qBIP — Ministero Salute (@MinisteroSalute) February 23, 2020

In ogni caso è bene ricordare che per la pulizia delle mani è sufficiente anche ricorre a lavaggi frequenti con sapone e acqua. A dirlo è il Ministero della Salute sulle proprie pagine, dove spiega anche i passi da seguire durante il procedimento. Dopo aver bagnato le mani bisogna passare il sapone (meglio se liquido) sulle mani e strofinare bene su dorsi e palmi per un periodo di 40-60 secondi. Nel frattempo fate scaldare bene l’acqua corrente e dopo sciacquate le mani. Una volta sciacquate per bene, le mani vanno asciugate con carta monouso o con un asciugamano personale e sterilizzato.

Ricette per l’Amuchina fai da te

Di seguito vi proponiamo una ricetta per preparare il gel disinfettante, davvero molto semplice e alla portata di tutti.

Ingredienti

40 mL di acqua distillata

1 g di gomma xantana

oppure 40 grammi di gel di aloe

20 g di alcool a 90

1,5 g di glicerina vegetale

30 gocce di olio essenziale di Tea tree

15 gocce di olio essenziale di origano

15 gocce di olio essenziale di lavanda

Procedimento

Versate l’acqua in un bicchiere, aggiungete la gomma xantana a pioggia mescolando bene e lasciate riposare la soluzione fino a che non si sarà formato un gel.

In un altro bicchiere, versate l’alcool, aggiungete la glicerina e gli oli essenziali e mescolate con cura.

Unire la soluzione alcolica al gel lentamente e mescolando.

Trasferite in un flacone ben pulito e asciutto e conservate il prodotto per al massimo tre mesi al riparo da fonti dirette di luce e calore.