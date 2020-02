Grande Fratello Vip, Clizia fa ironia sul suo ‘Buscetta’, parla Patrick: “È grave” – VIDEO

Clizia Incorvaia ha scherzato sul suo ‘Buscetta’ detto ripetutamente a Denver durante la loro lite al Grande Fratello Vip

Stasera scopriremo se Clizia Incorvaia dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip dopo le gravi frasi dette contro Andrea Denver.

Intanto, la gieffina non sembra essersi resa conto della gravità delle cose dette. Mentre chiacchierava in sauna con Patrick Pugliese della sua lite con Denver, con ironia ha infatti detto: “Chissà che è successo. Spero che non mi abbiano fatto un remix come a te. Crotalo, crotalo, crotalo. Tipo di me che dico ta, ta, ta.”

Patrick ha cercato di farle capire che ciò che ha detto a Denver è grave, per questo non pensa che le abbiano fatto un remix. Lei ha risposto dicendo che ha detto ciò che pensava.

Riferendosi alle parole dette da Clizia, mentre parlava con Adriana Volpe Patrick Pugliese ha detto: “Quello che è successo è grave. Penso che citare quei nomi sia di una gravità sociale molto alta. Non vorrei passasse in sordina questo casino.”

Sara Fonte