Live-Non è la d’Urso: scoppia la lite tra Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi – VIDEO

È scoppiato un acceso litigio tra Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi nella puntata di ieri di Live-Non è la d’Urso, ecco cosa è successo in studio

Duro scontro tra Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi ieri a Live-Non è la d’Urso, in onda su Canale 5.

Ospite della puntata Sgarbi ha esagerato durante il dibattito su La pupa e il secchione e viceversa, quando la conduttrice ha provato a richiamarlo lui ha insultato anche lei ed è per questo che Barbara d’Urso lo ha invitato ad uscire dallo studio.

Queste le parole della conduttrice: “Ciao VIttorio, esci di qua. Ti prego di non insultare e di andare via. Tu non vieni in diretta a raccontare i fatti tuoi nella mia trasmissione, non puoi dire parolacce. Non fai ridere. Chiedi scusa”.

Sara Fonte