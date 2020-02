Coronavirus, quarta vittima in Italia, è un uomo di 84 anni

Quarto morto a Bergamo per il coronavirus. Intanto i contagi arrivano a 152

I decessi in Italia da covid-19 sono arrivati a 4 questa mattina. Si tratta di un uomo di 85 anni residente a Bergamo, dove era stato ricoverato nelle scorse ore all’ospedale Giovanni XXIII. A dare l’annuncio ufficiale su Rai 3 è stato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Tre sono state le vittime in Lombardia ed una in Veneto. Riguardo i contagi,invece, il numero di attesta a 152 persone.

Ferme le scuole e le manifestazioni pubbliche

Le scuole nel frattempo rimangono chiuse, e con esse il Duomo di Milano e la Basilica di San Marco. Il covid-19 ha fermato anche tantissime manifestazioni legate al carnevale, come quello di Venezia e Ivrea. Nella Capitale, invece, sono state annullate tutte le prove dei concorsi pubblici previste per la data di oggi. In mattinata è arrivata la notizia della revoca del blocco dei treni con l’Austria. La metro di Milano nella mattina di oggi è praticamente deserta, salvo pochissimi viaggiatori muniti di mascherina. Disposta anche la chiusura di musei, cinema e palestre. Semi vuoti anche i treni frecciarossa, conseguenza anche del fatto che moltissime aziende hanno deciso di chiudere le sedi e passare alla modalità di telelavoro. A Milano i supermercati nelle scorse ore sono stati presi d’assalto. Gli scaffali vuoti sono stati immortalati da molti utenti online.

Attesa la risposta di vari test in Italia

Nel frattempo si attendono i risultati dei tamponi su 2 casi sospetti a Nettuno, nella provincia di Roma: si tratta di una coppia di fidanzati tornati da Codogno. Negativi i test effettuati in Abruzzo, uno a Chieti e l’altro a Pescara, su due uomini di 50 anni ritornati da Francoforte dopo aver viaggiato in molti Stati. Un altro uomo residente a Sambuceto, provincia di Chieti, entrato più volte in contatto direttamente con il paziente 0 di Codogno per motivi lavorativi, è attualmente posto in isolamento fiduciario domiciliare e sottoposto a sorveglianza sanitaria attiva da parte della Asl. L’ uomo dimostra ottime condizioni sanitarie e non sta manifestando alcuna sintomatologia sospetta.

