Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 24 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 24 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 24 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della fiction “L’amica geniale-Storia del nuovo cognome”: destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via da Ischia, per riprendere il suo posto accanto a Rino, mentre Lila sceglie di abbandonarsi al turbine di emozioni fino ad ora sconosciute. Lenù, intanto, sopraffatta dal carisma di Lila ed indifferente alla corte di Bruno, si ritrova a custodire un segreto ben più grande e oscuro di quello della sua amica. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Hawaii Five-O”. In seconda serata, il programma di approfondimento politico “Povera Patria”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento sull’attualità “Presa diretta”. Subito dopo, una nuova puntata di “Commissari sulle tracce del male”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma, dedicato all’approfondimento politico, “Quarta repubblica”. A seguire, il film “Educazione siberiana”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Fast&Furius 6”: dopo aver rovesciato l’impero di un boss a Rio, Dom Toretto e Brian O’Conner si sono dedicati a girare il mondo, impossibilitati come sono a rientrare a casa e a riprendere tutto ciò che si sono lasciati alle spalle. Nel frattempo, Hobbs è incappato, invece, nel caso di un’organizzazione di piloti criminali, il cui capo è coadiuvato da una donna che si rivela essere Letty, l’ex di Dom che tutti credevano morta. Per tentare di metterli definitivamente fuori gioco, Hobbs chiede a Dom di rimettere insieme la squadra d’elite di Londra. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma “Eden-Un pianeta da salvare”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

Maria Rita Gagliardi