Vittorio Sgarbi dopo lo scontro a Live-Non è la d’Urso denuncia Barbara d’Urso – VIDEO

Vittorio Sgarbi continua ad attaccare Barbara d’Urso dopo il loro scontro di ieri a Live-Non è la d’Urso, il critico la denuncia

Continua la faida tra Vittorio Sgarbi e Barbara d’Urso, i due hanno litigato ieri a Live-Non è la d’Urso.

Ospite della puntata Sgarbi ha esagerato durante il dibattito su La pupa e il secchione e viceversa, quando la conduttrice ha provato a richiamarlo lui ha insultato anche lei ed è per questo che Barbara d’Urso lo ha invitato ad uscire dallo studio.

Su Facebook Sgarbi ha fatto sapere di avere l’intenzione di denunciare Barbara d’Urso. Lui stesso, tra le varie cose, ha detto: “Se non sai condurre e non capisci come va il mondo, io ti denuncio. Un ospite non si caccia mai e lo imparerai in tribunale“. Per poi concludere: “Impara a fare la conduttrice perchè cafone non lo dici ad un ospite e un ospite non lo cacci“.

Sara Fonte