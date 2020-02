Gerry Scotti era stato invitato da Amadeus a Sanremo: ecco cosa ha detto il conduttore – VIDEO

Gerry Scotti ha svelato di essere stato invitato da Amadeus a Sanremo 2020, il conduttore spiega perché non era presente al festival

Gerry Scotti si è lasciato sfuggire un’interessante rivelazione in un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano.

Il noto ed amato conduttore ha fatto sapere che Amadeus lo aveva invitato al Festival di Sanremo 2020, lui però si trovava in Polonia per registrare Il Milionario ed è per questo che non ha potuto partecipare al festival nei panni di ospite.

Scotti si è detto molto dispiaciuto, gli avrebbe fatto molto piacere accogliere l’invito di Amadeus, purtroppo i suoi impegni lavorativi non glielo hanno permesso. Il conduttore ha poi lanciato un appello ad Amadeus: “Se è vero che lo rifà Amadeus l’anno prossimo gli rivolgo un messaggio: cerca di farmelo sapere così mi organizzo e vengo da te”.

