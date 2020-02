Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia squalificata, Andrea Montovoli si ritira

Al “Grande Fratello Vip 4”, Clizia Incorvaia è stata squalificata, mentre Andrea Montovoli ha deciso di ritirarsi dal gioco.

Come vi avevamo anticipato attraverso questo post, per Clizia Incorvaia, nella puntata di ieri sera del reality show, è arrivata la squalifica dal “Grande Fratello Vip 4”. L’influencer non aveva accettato la nomination del coinquilino Andrea Denver e, per tale motivo, gli aveva dato del “pentito” e del “Buscetta”.

In seguito alla visione di un una clip riassuntiva della questione, ieri sera, a Clizia è stato dato modo di dire la propria, sulla discussione avvenuta con il compagno di gioco:

“Non gioco a “futti u compagno”. Vedevo in Denver un amico. A un certo punto mi sferri un pugno in faccia e mi dici “Scusa non l’ho fatto apposta”. Ha risvegliato in me il fatto di essere stata tradita… So che quando si esce dalla stanza superled si sta zitti, non si dice la nomination, si fa una grave infrazione. Mi potevano nominare tutti, non Denver”

Denver, a sua volta:

“Il mio voto era mirato a disperdersi, non volevo ferire nessuno, mi sono ritrovato a fare i conti con la mia decisione. Non c’era cattiveria… Non ho votato Paolo perché ho sempre avuto una grande stima di lui, un grande rispetto nei suoi confronti. Ho scelto Clizia senza cattiveria”.

Successivamente, Clizia è stata invitata da Alfonso Signorini a raggiungere la stanza super led dove le è stata immediatamente mostrata una foto del pentito Tommaso Buscetta. A quel punto, Clizia, capendo la gravità delle sue parole, si è scusata:

“Appena ho pronunciato quella parola… io vengo da una realtà dove abbiamo combattuto la mafia. I miei amici hanno perso fratelli e padri, l’ho detto in maniera inconsapevole, illogica, teatrale. Noi piangevamo per Borsellino, Falcone, con le loro famiglie. Ho perso il senno, ho detto una cosa in maniera non logica e poi mi son detto “ma cosa ho detto”. Chiedo scusa alle famiglie che stanno lottando contro questo cancro, alla mia famiglia. Mi scuso col pubblico presente per questa caduta di stile, morale… per la gente a casa che lotta ancora contro la mafia, merito di andare a casa, sono onesta”.

A quel punto, è arrivata la squalifica immediata:

“Clizia, sicuramente le tue parole gravi avevano un significato che andava oltre le tue stesse intenzioni ma quello che hai detto e ripetuto più volte deve essere condannato non solo nel nostro programma ma nella vita quotidiana. Per queste ragioni, sei ufficialmente squalificata dal gioco e devi abbandonare la casa”.

Andrea Montovoli si ritira dal “Grande Fratello Vip 4”

Se Clizia è stata squalificata, un altro inquilino della Casa, Andrea Montovoli, ha deciso di sua spontanea volontà di lasciare il gioco. In questa ultima settimana, l’attore ha manifestato più volte il desiderio di abbandonare la casa più spiata d’Italia e, nella puntata di ieri sera, ha chiesto a Signorini di auto nominarsi, volendo uscire dalla Casa. Dopo aver nominato Antonella Elia (non è possibile auto nominarsi), il ragazzo ha ribadito la volontà di uscire:

“Penso di aver terminato il mio percorso, Alfonso. Io conosco i miei limiti: non posso proseguire. Ho aperto delle ferite troppo grandi, dai miei 17 anni ad oggi. Ti ringrazio per avermi fatto pensare, ma penso di essere deciso. Abbandono il gioco”.

Maria Rita Gagliardi