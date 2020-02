Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 25 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 25 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 25 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “I nostri figli”: Elena, madre di tre figli, originaria di un piccolo paese in Sicilia, viene assassinata dall’ex marito. Il cugino di lei, Roberto, che negli anni si è costruito una vita a Senigallia, decide di prendere in affidamento i tre orfani, altrimenti destinati a una casa famiglia. Insieme con la moglie Anna, si fa carico del mantenimento dei tre nipoti, che si aggiungono agli altri due figli della coppia. L’adattamento dei tre bambini alla nuova realtà è complesso e conflittuale. A causa della crisi economica e di alcuni passi falsi in ambito lavorativo, Roberto perde la sua attività. Il contraccolpo sul bilancio della famiglia è pesante. Roberto e la moglie si arrangiano per garantire ai cinque ragazzi il sostentamento. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente”. In seconda serata, lo speciale “Achille Lauro Express-Da Pechino a Sanremo”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma, dedicato all’approfondimento politico, “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Scherzi del cuore”.

Su Canale 5 va in onda il grande calcio, con la partita, valida per la Champion League, Napoli-Barcellona. A seguire, la rubrica, dedicata alla moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita dallo show “Angelo Duro-Perchè mi stai guardando?”.

Su La 7 va in onda il programma di approfondimento politico “DiMartedì”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “La tata dei desideri”: il vedovo David cerca, per i figli Ben ed Emily, una tata che riesca a gestirne il boicottaggio. La trova nella determinata e affascinante Kate.

Stasera in TV, la programmazione di martedì 25 febbraio 2020

Rai 1

21:20 I nostri figli (film)

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente

23:30 Achille Lauro Express-Da Pechino a Sanremo

Rai 3

21:20 #cartabianca

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Fuori dal coro

23:30 Scherzi del cuore (film)

Canale 5

21:20 Napoli-Barcellona (film)

23:30 X Style

Italia 1

21:20 Le Iene Show

01:00 Angelo Duro-Perchè mi stai guardando?

La 7

21:20 DiMartedì

23:20 Tg La7

Maria Rita Gagliardi