Babbuino scappa dalla vasectomia con due giovani amanti: è l’eroe del web – VIDEO

A Sidney un babbuino che stava per essere sottoposto alla vasectomia è scappato con due amanti e si è dato al piacere sessuale nel parcheggio di un ospedale.

Il maschio alpha di un gruppo di babbuini tenuto nella riserva di Wallacia, Sidney, ha deciso di concedersi un’ultima fuga passionale prima che i medici gli praticassero una vasectomia. L’esemplare era tenuto all’interno del gruppo, ma si era deciso che smettesse di riprodursi e vivesse in pace gli ultimi anni della sua vita. Per placare le sue smanie riproduttive, all’interno del gruppo erano state portate due giovani esemplari di babbuino femmina. Giunto il giorno in cui sarebbe dovuto andare sotto i ferri, il maschio alpha ha deciso di scombinare i piani dei ricercatori e si è dato alla fuga con le due giovani amanti.

Nella loro corsa verso la libertà sessuale, il trio è entrato nel parcheggio dell’ospedale Royal Prince Albert. A raccontare l’accaduto è il ministro della Salute Brad Hazzard: “Ho sentito che hanno avuto fortuna nella zona del recinto e che quindi si sono introdotti nel parcheggio. Qui si sono comportati meglio di quanto ci si possa aspettare da dei babbuini. Hanno deciso che ispezionare i locali fosse un buon modo di passare un paio di ore in ospedale”.

La fuga del babbuino viene fermata dalla polizia

La presenza del trio è stata notata anche dalle persone che si recavano in ospedale e in pochi minuti alla polizia sono giunte diverse segnalazioni. Gli agenti hanno isolato la zona e chiesto l’aiuto dei veterinari della struttura dalla quale erano fuggiti. Quando sono stati raggiunti, i babbuini si trovavano in una zona isolata del parcheggio, intenti a farsi gli affari propri e lontani dalle persone. Una volta sedati, i primati sono stati ricondotti alla struttura, dove l’eroe di questa storia sarà sottoposto all’operazione dalla quale aveva cercato di scappare.